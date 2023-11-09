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12:50, 9 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за помощь террористам

В Челябинске ФСБ задержала мужчину за денежную помощь террористам

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за денежную помощь террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, в 2022 и 2023 годах мужчина делал перечисления членам запрещенных в России международных террористических организаций «ИГИЛ», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Катиба таухид валь-Джихад».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Его взяли под стражу.

Ранее в Москве врачу-рентгенологу назначили домашний арест за оправдание терроризма.

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      Илона Палей
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