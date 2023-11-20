В ростовском суде прошли обыски по делу о коррупции

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски по делу о коррупции

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным ведомства, силовики также проводят обыски в домах некоторых судей. Председателя Алексея К. и судью Владимира Х. подозревают в коррупции. Все собранные материалы отправят с Высшую квалификационную коллегию судей России для решения о возбуждении дела.

На прошлой неделе обыски проходили в Советском районном суде по делу, связанному с коррупцией.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий.