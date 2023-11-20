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10:02, 20 ноября 2023Силовые структуры

В ростовском суде прошли обыски по делу о коррупции

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски по делу о коррупции

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным ведомства, силовики также проводят обыски в домах некоторых судей. Председателя Алексея К. и судью Владимира Х. подозревают в коррупции. Все собранные материалы отправят с Высшую квалификационную коллегию судей России для решения о возбуждении дела.

На прошлой неделе обыски проходили в Советском районном суде по делу, связанному с коррупцией.

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий.

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      Екатерина Кашурникова
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