Экс-главу правительства российского региона арестовали за превышение полномочий

Суд в Самаре поместил под стражу бывшего главу правительства области Кудряшова

Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро. По версии следствия, он увеличил стоимость станции в интересах одной из компаний.

Ранее стало известно об аресте другого чиновника — временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. О его аресте ходатайствовали следователи, а под стражей он пробудет до 20 декабря. Оба высокопоставленных чиновника были задержаны после обысков в их домах в Самарской области.