Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:41, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

В США обратили внимание на женщин пенсионного возраста в рядах ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев привлекает бабушек на службу в рядах ВСУ
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киевские власти привлекают на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщин пенсионного возраста. На это обратил внимание экс-разведчик ВС США Риттер, рассказав о ситуации в соцсети Х (бывшая Twitter).

Накануне советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выложил ролик, на кадрах запечатлена немолодая женщина, воюющая в рядах ВСУ, у нее уже трое детей и шесть внуков. «Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности», — отметил бывший разведчик.

При этом Риттер выделил женщину, которая идет на риски для защиты страны, подчеркнув однако, что такие вещи демонстрируют, как «Украина буквально поглощает себя».

Ранее стало известно о нехватке личного состава ВСУ для продолжения конфликта. Украинские чиновники публично признают, что уклонение от военной службы и соблюдение правил мобилизации являются проблемой.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

      Очередную группу эвакуированных из Газы россиян доставили на родину

      Креативный директор самого элитного секс-клуба в мире рассказала о его клиентах

      В США обратили внимание на женщин пенсионного возраста в рядах ВСУ

      Хуситы дали обещание по экипажу захваченного судна

      Экс-депутат Рады Фарион связала свое увольнение из университета с Путиным

      Раскрыты планы Швейцарии по поводу нового пакета санкций против России

      В Финляндии заявили о частичном успехе ограничений на границе с Россией

      52-летняя ведущая случайно оголила грудь на камеру

      Маск отреагировал на обвинения в антисемитизме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости