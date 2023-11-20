В США обратили внимание на женщин пенсионного возраста в рядах ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев привлекает бабушек на службу в рядах ВСУ

Киевские власти привлекают на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщин пенсионного возраста. На это обратил внимание экс-разведчик ВС США Риттер, рассказав о ситуации в соцсети Х (бывшая Twitter).

Накануне советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выложил ролик, на кадрах запечатлена немолодая женщина, воюющая в рядах ВСУ, у нее уже трое детей и шесть внуков. «Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности», — отметил бывший разведчик.

При этом Риттер выделил женщину, которая идет на риски для защиты страны, подчеркнув однако, что такие вещи демонстрируют, как «Украина буквально поглощает себя».

Ранее стало известно о нехватке личного состава ВСУ для продолжения конфликта. Украинские чиновники публично признают, что уклонение от военной службы и соблюдение правил мобилизации являются проблемой.