В США увидели зловещую деталь на видео с украинским танком

Forbes: ВСУ отправили на линию фронта танки Leopard 1A5 с уязвимой броней

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили на линию фронта танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. На эту деталь обратил внимание обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes, объяснив, в чем уязвимость этой военной техники.

Журналист прокомментировал видео, запечатлевшее один из таких танков предположительно недалеко от зоны боевых действий на Украине. «Есть что-то зловещее в этом видео с Leopard 1A5. Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», — отметил он.

Экс отметил, что танк Leopard 1A5 из-за своей 70-миллиметровой брони является самым уязвимым типом военной техники в украинском конфликте.

«Даже российские Т-55 выпуска 1950-х годов в некоторых аспектах защищены лучше, чем Leopard 1A5», — отмечается в статье.

Ранее австрийский полковник Маркс Райснер заявил о бесполезности Leopard для ВСУ. Украинцы, по его мнению, так и не смогли проявить необходимые навыки и возможности.