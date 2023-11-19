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12:47, 19 ноября 2023Мир

Австрийский полковник заявил о бесполезности Leopard для ВСУ

Полковник Райснер заявил, что Leopard оказались бесполезными танками для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ / Reuters

Немецкие танки Leopard, которые применяют войска Украины, не показали никакой эффективности на поле боя. Об этом заявил австрийский полковник Маркс Райснер в рамках мероприятий AIES в Вене.

Он указал, что ранее многие были уверены, что Leopard изменят положение дел на фронте, однако этого не произошло. Украинцы, по его мнению, так и не смогли проявить необходимые навыки и возможности.

Райснер подметил, что подобный провал с немецкими танками прогнозировался военными специалистами с самого начала. При этом различные западные эксперты настаивали, что ВСУ «одолеют» российских военных «благодаря энтузиазму».

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