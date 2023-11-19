Полковник Райснер заявил, что Leopard оказались бесполезными танками для ВСУ

Немецкие танки Leopard, которые применяют войска Украины, не показали никакой эффективности на поле боя. Об этом заявил австрийский полковник Маркс Райснер в рамках мероприятий AIES в Вене.

Он указал, что ранее многие были уверены, что Leopard изменят положение дел на фронте, однако этого не произошло. Украинцы, по его мнению, так и не смогли проявить необходимые навыки и возможности.

Райснер подметил, что подобный провал с немецкими танками прогнозировался военными специалистами с самого начала. При этом различные западные эксперты настаивали, что ВСУ «одолеют» российских военных «благодаря энтузиазму».