Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

Forbes: командиры ВСУ ждали от Российской армии бегства при виде танков Leopard

Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) основывалось на надежде, что российские войска при появлении западной бронетехники испугаются и разбегутся. Об этом рассказал офицер ВСУ Николай Мельник, пишет Forbes.

«Россиянин видит Bradley, Leopard — и убегает», — заявил 38-летний старший лейтенант. Однако, признал он, украинское командование недооценило решимость ВС РФ защищать рубежи.

При этом, добавил Мельник, украинские командиры допустили ошибку, изменив организацию и оснащение подразделений, разрушив сплоченность. Кроме того, военный указал, что авиация ВСУ не прибыла на поддержку наземных войск.

Издание отмечает, что для героя статьи контрнаступление закончилось очень быстро — в первый же день он наступил на мину и потерял ногу.

Ранее сообщалось, что нет никаких признаков того, что Германия или какая-либо другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова и дальше поставлять их Украине. Альтернативой может стать поставка более старых танков Т-72М.