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14:18, 14 ноября 2023Мир

Немецкий оборонный концерн поставит Украине восстановленные танки в 2024 году

Концерн Rheinmetall поставит Украине 25 восстановленных Leopard 1A5 в 2024 году

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Концерн Rheinmetall поставит Украине 25 восстановленных танков Leopard 1A5 в 2024 году, а также пять танковых тягачей BPz 2 и два тренажера для обучения вождению на военной технике. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого оборонного концерна.

«Rheinmetall продолжает оказывать Украине услуги по поддержке в области боевых машин. Компании поручено поставить на Украину в общей сложности 80 бронетранспортеров Marder. Большинство из них уже используются и уже зарекомендовали себя в использовании», — отметили в компании.

Кроме того, пять тактических вездеходов Caracal также будут отправлены на Украину в конце 2023-начале 2024 года. Rheinmetall также сообщил о поставке 14 танков Leopard 2A4 Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2024 году по поручению правительств Нидерландов и Дании.

Ранее немецкий концерн заявил, что поставит ВСУ 100 тысяч минометных боеприпасов. Боеприпасы ориентированы прежде всего на такие минометные системы, как 120-миллиметровый миномет Ragnarök и 60-миллиметровую минометную систему RSG60.

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      Семен Александров
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