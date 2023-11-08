Концерн Rheinmetall поставит ВСУ 120-миллиметровые боеприпасы

Концерн Rheinmetall поставит ВСУ 100 тысяч 120-миллиметровых боеприпасов

Немецкий концерн Rheinmetall поставит ВСУ 100 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов. Об этом сообщили на сайте компании.

«Концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тысяч минометных боеприпасов калибра 120 миллиметров. Поставки должны начаться в ближайшее время и продлиться в течение следующих двух лет», — отметили в сообщении концерна.

Дополнительно отмечается, что данные поставки входят в последний пакет помощи ФРГ Украине объемом в 400 миллионов евро. Боеприпасы ориентированы прежде всего на такие минометные системы, как 120-миллиметровый миномет Ragnarök и 60-миллиметровую минометную систему RSG60.

Ранее украинский госконцерн «Укроборонпром» совместно с Rheinmetall создали совместное оборонное предприятие на Украине. Оно будет производить, а также обслуживать западную военную технику.