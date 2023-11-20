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10:21, 20 ноября 2023Мир

В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

Haaretz: офицеры ЦАХАЛ проигнорировали сообщения женщин-военных об атаке ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили сексизмом и эйджизмом провал в отражении атаки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает газета Haaretz.

Отмечается, что подразделение израильской армии, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало офицерское командование о подозрительной активности боевиков. В донесениях содержалась информация о подготовке бойцов ХАМАС по преодолению заграждений, а также появившемся у них оборудовании для отключения камер.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — рассказал один из солдат.

По словам одной из военнослужащих по имени Илана, боевики два месяца до атаки ежедневно запускали беспилотники, которые подлетали к израильской границе. Также члены ХАМАС построили точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ и готовились к штурму.

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      Виктория Кондратьева
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