В ЦБ назначили ответственного за сотрудничество с международными организациями

Ответственной за международное сотрудничество в ЦБ РФ стала Гульнара Хайдаршина

Директором департамента сотрудничества с международными организациями Банка России стала Гульнара Хайдаршина, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что Хайдаршина, которую назначили ответственной за соответствующую работу, ранее занимала руководящие посты в банковской сфере, а ее стаж работы на финансовом рынке составляет 17 лет.

Департамент сотрудничества с международными организациями был создан 15 февраля 2023 года на базе департамента международного сотрудничества. В нем отвечают за организацию, координацию, осуществление и развитие международной деятельности Банка России в направлениях финансовой и региональной интеграции, регионального взаимодействия, а также многостороннего взаимодействия в рамках БРИКС, МВФ, ШОС, АТЭС, ВТО, АСЕАН и других организаций.

В конце октября глава российского правительства Михаил Мишустин отправил в отставку по его собственной просьбе заместителя министра финансов Тимура Максимова, отвечавшего в ведомстве в том числе за работу департамента международных финансовых отношений.