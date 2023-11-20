Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:34, 20 ноября 2023Экономика

В ЦБ назначили ответственного за сотрудничество с международными организациями

Ответственной за международное сотрудничество в ЦБ РФ стала Гульнара Хайдаршина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Директором департамента сотрудничества с международными организациями Банка России стала Гульнара Хайдаршина, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что Хайдаршина, которую назначили ответственной за соответствующую работу, ранее занимала руководящие посты в банковской сфере, а ее стаж работы на финансовом рынке составляет 17 лет.

Департамент сотрудничества с международными организациями был создан 15 февраля 2023 года на базе департамента международного сотрудничества. В нем отвечают за организацию, координацию, осуществление и развитие международной деятельности Банка России в направлениях финансовой и региональной интеграции, регионального взаимодействия, а также многостороннего взаимодействия в рамках БРИКС, МВФ, ШОС, АТЭС, ВТО, АСЕАН и других организаций.

В конце октября глава российского правительства Михаил Мишустин отправил в отставку по его собственной просьбе заместителя министра финансов Тимура Максимова, отвечавшего в ведомстве в том числе за работу департамента международных финансовых отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды. Он курировал заповедные земли России

      Экс-ведущая НТВ рассказала об отсутствии свободы на телевидении

      Облигации Аргентины подорожали после победы на выборах «экономиста с бензопилой»

      Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

      Пробки на занесенном снегом «Верхнем Ларсе» попали на видео

      Повар назвала неожиданный секрет нежного картофельного пюре

      Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

      Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

      В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

      В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости