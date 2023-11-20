В Японии сообщили об украинцах на борту захваченного хуситами судна

Kyodo: среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы

Экипаж захваченного йеменской группировкой «Ансар Алла» судна Galaxy Leader состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. Оператором судна является японская компания Nippon Yusen, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на компанию-оператора судна.

Как указывают журналисты, токийская компания Nippon Yusen KK уведомила министерство транспорта Японии о захвате грузового судна, которым она управляла.

«Двадцать пять членов экипажа были из Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader хуситы дали обещание обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости. Как уточнялось, целью хуситов не являются корабли израильского врага.

19 ноября стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. На борту корабля находились 22 человека, никто из них не является гражданином Израиля. Армия обороны Израиля сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.