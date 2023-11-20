Хуситы дали обещание по экипажу захваченного судна

Хуситы пообещали относиться к неизраильтянам с захваченного судна как к гостям

Захватившие в Красном море грузовое судно Galaxy Leader повстанцы из движения «Ансар Алла» дали обещание обращаться с членами его экипажа по законам ислама, иностранцы без израильского гражданства будут приняты как гости. Об этом заявил РИА Новости член политбюро движения Хузам аль-Асад.

«Если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — подчеркнул он.

По его словам, целью хуситов не являются корабли израильского врага, «это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его».

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. На борту корабля находились 22 человека, никто из них не является гражданином Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив не имеет отношения к судну. При этом израильская сторона назвала это «очень серьезным событием глобального уровня» и обвинила в случившемся Тегеран.

31 октября йеменские повстанцы-хуситы объявили о начале военной операции против Израиля. Они уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории страны.