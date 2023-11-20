Ведущая Маша Малиновская вставила баллон в желудок ради борьбы с булимией

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала о борьбе с булимией в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ. Ролик доступен на Rutube.

42-летняя знаменитость заявила, что страдает психическим расстройством, которое проявляется в нарушении пищевого поведения. Гостья передачи отметила, что старается следить за фигурой и соблюдать диеты, однако периодически у нее по-прежнему происходят срывы, во время которых она вызывает рвоту после приема пищи.

«Например, ради кусочка торта я пойду в туалет. Но такое, конечно, не каждый день. Это может произойти на Новый год, когда много селедки, крабового салата», — пояснила звезда.

Кроме того, Малиновская отметила, что после родов набрала 20 килограммов и впоследствии решила установить внутрижелудочный баллон. «В баллоне — физраствор, он растворяется в желудке. Предполагается, что ты будешь меньше есть. Но это абсолютно не работало, было все бессмысленно», — посетовала она.

В августе российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова назвала причину своей болезненной худобы. По словам 30-летней манекенщицы, на протяжении восьми лет она страдала булимией и анорексией.