Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:11, 20 ноября 2023Россия

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

МО: вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» уничтожили долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также уточнили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования. Это техника полета, свойственная вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

В сентябре командир 1-го батальона 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Роло» рассказал, что превосходство Вооруженных сил России в воздухе стало огромной проблемой для украинской армии. По его словам, ВСУ имеют мало возможностей для противостояния вертолетам Ка-52 «Аллигатор», которые могут стрелять бронебойными ракетами с большого расстояния.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На выборах президента Аргентины победил противник сотрудничества с Россией

      Названо главное препятствие для атак украинских дронов зимой

      Новый президент Аргентины Милей сделал первое заявление после избрания на пост

      Авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

      В Киеве военный с женой погибли в результате взрыва гранаты

      Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

      Сексолог назвала три способа улучшить миссионерскую позицию

      Учительница родила ребенка от школьника и оказалась в тюрьме

      В Японии сообщили о работе над освобождением захваченного хуситами судна

      Милохин перепутал песню SHAMAN «Я русский» с гимном России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости