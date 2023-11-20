Вышел финальный трейлер «Наполеона» с Хоакином Фениксом

Вышел финальный трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли

Вышел финальный трейлер исторического фильма «Наполеон». Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Режиссером картины выступил Ридли Скотт, сценарий написал Дэвид Скарпа. Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.

Съемки киноленты стартовали в январе 2022 года. Мировая премьера картины запланирована на 22 ноября. После показа в кинотеатрах фильм выйдет на Apple TV+.

Ранее Ридли Скотт ответил на критику картины французами после того, как ряд изданий опубликовали рецензии, в которых критики негативно высказываются о фильме.