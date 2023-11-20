Режиссер «Наполеона» ответил на критику фильма французами
Режиссер исторического фильма «Наполеон» Ридли Скотт ответил на критику картины французами. Его слова приводит BBC News.
Отмечается, что ряд французских изданий опубликовали рецензии, в которых критики негативно высказываются о фильме. «Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — сказал кинематографист, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает об этих отзывах.
Ранее американский актер Хоакин Феникс объяснил решение сыграть главную роль в «Наполеоне». «У меня был такой невероятный опыт работы с Ридли над "Гладиатором", я был так молод. Это был мой первый крупный проект. Я действительно жаждал снова испытать тот волнительный опыт или что-то подобное», — сказал он.
До этого в сети вышел первый трейлер фильма «Наполеон». Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.