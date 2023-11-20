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15:33, 20 ноября 2023Культура

Режиссер «Наполеона» ответил на критику фильма французами

Режиссер Ридли Скотт ответил на критику «Наполеона» французами

Кадр: фильм «Наполеон»

Режиссер исторического фильма «Наполеон» Ридли Скотт ответил на критику картины французами. Его слова приводит BBC News.

Отмечается, что ряд французских изданий опубликовали рецензии, в которых критики негативно высказываются о фильме. «Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — сказал кинематографист, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает об этих отзывах.

Ранее американский актер Хоакин Феникс объяснил решение сыграть главную роль в «Наполеоне». «У меня был такой невероятный опыт работы с Ридли над "Гладиатором", я был так молод. Это был мой первый крупный проект. Я действительно жаждал снова испытать тот волнительный опыт или что-то подобное», — сказал он.

До этого в сети вышел первый трейлер фильма «Наполеон». Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.

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      Варвара Кошечкина
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