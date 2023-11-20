Режиссер «Наполеона» ответил на критику фильма французами

Режиссер Ридли Скотт ответил на критику «Наполеона» французами

Режиссер исторического фильма «Наполеон» Ридли Скотт ответил на критику картины французами. Его слова приводит BBC News.

Отмечается, что ряд французских изданий опубликовали рецензии, в которых критики негативно высказываются о фильме. «Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — сказал кинематографист, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает об этих отзывах.

Ранее американский актер Хоакин Феникс объяснил решение сыграть главную роль в «Наполеоне». «У меня был такой невероятный опыт работы с Ридли над "Гладиатором", я был так молод. Это был мой первый крупный проект. Я действительно жаждал снова испытать тот волнительный опыт или что-то подобное», — сказал он.

До этого в сети вышел первый трейлер фильма «Наполеон». Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.