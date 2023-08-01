Хоакин Феникс объяснил решение сыграть в «Наполеоне»

Хоакин Феникс объяснил ностальгией решение сыграть роль в фильме «Наполеон»

Американский актер Хоакин Феникс объяснил решение сыграть главную роль в историческом фильме режиссера Ридли Скотта «Наполеон». Его цитирует Empire.

По словам актера, его решение обусловлено ностальгией по картине «Гладиатор». «У меня был такой невероятный опыт работы с Ридли над "Гладиатором", я был так молод. Это был мой первый крупный проект. Я действительно жаждал снова испытать тот волнительный опыт или что-то подобное», — сказал Феникс.

Ранее в сети вышел первый трейлер фильма «Наполеон». Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.