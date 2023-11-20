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19:26, 20 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ поймала обманувших детского омбудсмена Ингушетии на 200 тысяч рублей

ФСБ задержала аферистов за обман детского омбудсмена Ингушетии на 200 тыс руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ установили и задержали двух мужчин, обманувших полгода назад детского омбудсмена Ингушетии Зарему Чахкиеву якобы от имени помощницы вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в мае с уполномоченной по правам ребенка республики связалась женщина и представилась Ольгой Калугиной. Она заявила Чахкиевой, что в Ингушетию приезжает вице-премьер и омбудсмен должна организовать ее визит за свой счет. Аферистка отметила, что этот вопрос согласован с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, тогда омбудсмен успокоилась и перевела 200 тысяч рублей на указанный счет.

Позже Чахкиева все же заподозрила неладное и созвонилась с Калиматовым, после чего обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантами стали двое задержанных ФСБ мужчин 25 и 50 лет.

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      Любовь Ширижик
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