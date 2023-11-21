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01:00, 21 ноября 2023Ценности

48-летняя Ева Лонгория снялась для обложки журнала в оголяющем тело платье

Ева Лонгория

Ева Лонгория. Изображение: обложка журнала Harper’s Bazaar

Американская актриса Ева Лонгория снялась для обложки испанской версии журнала Harper's Bazaar в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость позировала топлес в платье с высоким разрезом, прозрачные вставки которого демонстрировали ее тело. В то же время на других кадрах телезвезда стояла боком к фотографу в комбинезоне с асимметричными вырезами. Кроме того, Лонгорию запечатлели в прозрачном лонгсливе без нижнего белья.

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Известно, что стилистом фотосессии выступила Диего Серна, а визажистом — Элан Бонжорно.

Ранее в ноябре Ева Лонгория удивила фанатов новой внешностью после смены имиджа. В комментариях под постом поклонники обратили внимание на то, что знаменитость сделала новую стрижку.

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      Карина Черных
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