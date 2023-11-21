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08:35, 21 ноября 2023Мир

Эрдоган выступил с советом для Армении

Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в партнерстве с соседями
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал рекомендацию Армении. Об этом он высказался своем обращении к нации после заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

Эрдоган призвал Армению искать свою безопасность в партнерстве с соседями, а не за тысячи километров. По его словам, ряд западных стран до сих пор не понимает, что с карабахской войны в регионе началась новая эра.

«Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании трех ключевых принципов мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, среди них — взаимное признание территориальной целостности и делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 годов, отказ от территориальных претензий и обязательство не выдвигать их снова.

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