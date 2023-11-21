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12:21, 21 ноября 2023Россия

Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

Аксенов заявил, что во время Майдана в Крыму поняли, что Украины больше нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Когда на Майдане вспыхнули беспорядки, в Крыму поняли, что Украины больше нет. Так настроения на полуострове в своем Telegram-канале описал глава региона Сергей Аксенов.

Как вспомнил Аксенов, сразу после того как в регионе поняли, что центральная украинская власть слаба, на полуострове начали появляться отряды самообороны.

«Горстка националистов поставила Украину на колени. А Янукович, который пытался позиционировать себя как суперполитика, в итоге оказался нулем без палочки», — заявил главы Крыма.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом), начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В результате массовых акций и столкновений с полицейскими, по версии Киева, погибли более 100 человек, а тогдашний президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию.

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      Марк Леонов
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