Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

Аксенов заявил, что во время Майдана в Крыму поняли, что Украины больше нет

Когда на Майдане вспыхнули беспорядки, в Крыму поняли, что Украины больше нет. Так настроения на полуострове в своем Telegram-канале описал глава региона Сергей Аксенов.

Как вспомнил Аксенов, сразу после того как в регионе поняли, что центральная украинская власть слаба, на полуострове начали появляться отряды самообороны.

«Горстка националистов поставила Украину на колени. А Янукович, который пытался позиционировать себя как суперполитика, в итоге оказался нулем без палочки», — заявил главы Крыма.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом), начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В результате массовых акций и столкновений с полицейскими, по версии Киева, погибли более 100 человек, а тогдашний президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию.