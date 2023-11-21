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20:21, 21 ноября 2023Путешествия

Авиакомпания вынудила пассажирку-инвалида подниматься в самолет самостоятельно

Пассажирке WestJet с параличом ног пришлось подниматься в самолет без помощи

Фото: Unsplash

Сотрудники канадской авиакомпании WestJet вынудили пассажирку-инвалида с параличом ног подниматься в самолет самостоятельно. Подробности истории сообщило издание CTV News.

Бывшая паралимпийка Сара Моррис-Проберт (Sarah Morris-Probert) рассказала, что она путешествовала из Кабо-Сан-Лукаса, Мексика, домой в Келоуну, Канада. По данным издания, пассажирке предложили привязать ее к инвалидной коляске и доставить на борт с помощью двух мужчин. Моррис-Проберт посчитала этот способ небезопасным и решила подняться по лестнице без посторонней помощи.

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По словам паралимпийки, на взлетной полосе находился специальный пандус, однако сотрудники авиакомпании не посчитали нужным им воспользоваться. Пассажирка пожаловалась, что ей пришлось на глазах попутчиков самостоятельно взбираться наверх по грязным металлическим ступенькам.

«Это было унизительно и отвратительно», — призналась Моррис-Проберт.

Она добавила, что справилась с подъемом по трапу, потому что была спортсменкой высокого уровня, а другой пассажир в инвалидном кресле на ее месте не смог бы этого сделать. Моррис-Проберт также призвала все авиакомпании создавать больше условий для путешественников с ограниченными возможностями.

Ранее инвалиду-колясочнику пришлось ползком выбираться из самолета авиакомпании Air Canada. Пассажир рассказал журналистам, что по прилете в Лас-Вегас стюардесса сообщила, что ему придется покинуть салон самостоятельно.

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      Марина Черняк
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