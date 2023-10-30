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16:08, 30 октября 2023Путешествия

Авиакомпания вынудила инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета

CBC: авиакомпания Air Canada вынудила инвалида ползком выбираться из самолета

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники авиакомпании Air Canada вынудили инвалида-колясочника выбираться из самолета ползком. Подробностями поделился канал CBC.

Родни Ходжинс прилетел с женой Диной из Ванкувера в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать первую годовщину свадьбы. 49-летний канадец страдает церебральным параличом и передвигается в инвалидной коляске с электроприводом.

Ходжинс рассказал журналистам, что часто путешествует, и в самолетах бортпроводники помогают ему добраться до места на узком инвалидном кресле, рассчитанном под ширину прохода. Однако по прилете в Лас-Вегас стюардесса сообщила Ходжинсу, что ему придется покинуть салон самостоятельно.

«Как мне добраться до передней части самолета, если я не могу ходить? — возмутился пассажир. — Если бы мне не нужна была инвалидная коляска, я бы там не сидел».

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Супругам пришлось справляться своими силами. Ходжинс через боль ползком преодолел 12 рядов до выхода, жена шла за ним и держала его ноги. Летный экипаж Air Canada, включая двух пилотов, двух бортпроводников и восемь уборщиков, наблюдал за происходящим, но не вмешался.

Перевозчик объяснил произошедшее «серьезным сбоем в обслуживании», после жалобы пассажира компания извинилась и предложила ему ваучер на 2000 долларов на следующие поездки.

Ранее паралимпиец Николай Руденко, инвалид первой группы, пожаловался, что авиакомпания «Уральские авиалинии» дважды сломала его коляску.

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      Мария Борисова
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