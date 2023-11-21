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09:07, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала раскрыла особенности популярной у россиян страны

Ведущая Жанна Бадоева рассказала, что жители Шри-Ланки не работают в полнолуния

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева раскрыла особенности Шри-Ланки. В эфире передачи она рассказала, что жители этой популярной у россиян страны предпочитают лекарствам травы, не работают в полнолуния и тратят годы на бракоразводные процессы. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«На первый взгляд жизнь на Шри-Ланке кажется не такой, как везде, здесь у людей имен в три раза больше, чем у всех остальных, а аюрведический отвар популярнее таблеток», — отметила Бадоева. Кроме того, как заметила ведущая, полнолуние на Шри-Ланке является законным поводом не идти на работу.

По словам Бадоевой, еще в южноазиатской стране очень сложно добиться развода, если один из супругов против расторжения брака. «Шри-Ланка — страна номер один в мире с самым маленьким числом разводов. Грустно, что причина не в счастливых и крепких семьях, а в бюрократии и невозможности законно оформить развод», — пояснила она.

«Когда развод по обоюдному согласию, что у нас бывает раз на 100 лет, это занимает в лучшем случае год», — отметил местный юрист. По его словам, судебные разбирательства, если один из супругов против развода, могут растянуться на 10 лет и более.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаг рассказала, что местные жители очень любят туристов из России. По словам дипломата, они очень уважительно относятся к россиянам.

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      Олег Давыдов
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