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15:35, 21 ноября 2023Бывший СССР

Баку предложил Еревану провести встречу на госгранице

МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на госгранице по теме мира

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана предложило Армении провести встречу на государственной границе для обсуждения мирного процесса. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Отмечается готовность Баку к прямым переговорам с Ереваном для скорейшего завершения мирного соглашения. По мнению азербайджанской стороны, оба государства должны совместно решать будущее своих отношений. «Ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе, лежит на двух странах», — заявили в МИД.

Азербайджан также призвал Армению избегать задержек. Кроме того, в министерстве выразили надежду, что Ереван положительно отреагирует на это предложение, и переговорный процесс возобновится.

Ранее армянская сторона передала Баку предложения по мирному договору. «Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое по счету предложение по соглашению», — сообщили в МИД Армении.

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      Кристина Есикова
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