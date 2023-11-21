Баку предложил Еревану провести встречу на госгранице

МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на госгранице по теме мира

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана предложило Армении провести встречу на государственной границе для обсуждения мирного процесса. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Отмечается готовность Баку к прямым переговорам с Ереваном для скорейшего завершения мирного соглашения. По мнению азербайджанской стороны, оба государства должны совместно решать будущее своих отношений. «Ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе, лежит на двух странах», — заявили в МИД.

Азербайджан также призвал Армению избегать задержек. Кроме того, в министерстве выразили надежду, что Ереван положительно отреагирует на это предложение, и переговорный процесс возобновится.

Ранее армянская сторона передала Баку предложения по мирному договору. «Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое по счету предложение по соглашению», — сообщили в МИД Армении.