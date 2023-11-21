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14:30, 21 ноября 2023Бывший СССР

Армения направила Азербайджану предложения по мирному договору

МИД Армении: Ереван направил Баку предложения по мирному договору

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армения направила Азербайджану предложения по мирному договору. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД в социальной сети X.

«Армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое по счету предложение по соглашению», — заявили в министерстве, уточнив, что это было сделано в продолжение слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявлял об активизации дипломатических усилий для мирного договора.

Ранее помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев призвал Ереван перестать искать основу для мира с Баку в США. По его словам, Азербайджан неоднократно заявлял, что препятствий для подписания мирного договора с Арменией нет, если власти страны проявят добрую волю.

18 ноября Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с азербайджанской стороной на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

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      Кристина Есикова
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