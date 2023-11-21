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11:02, 21 ноября 2023Бывший СССР

Баку призвал Ереван перестать искать основу для мира в Вашингтоне

Помощник Алиева Гаджиев: Еревану надо перестать искать основу для мира в США

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Армении надо понять, что основа для мира с Азербайджаном находится в регионе, а не в США. К этому призвал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, цитирует РИА Новости.

«Армения в свою очередь должна осознать, что основа для мира находится в самом регионе, а не в Вашингтоне. Для нас война завершилась, возник новый статус-кво. Прежний статус-кво был неприемлемым, а нынешний основан на международном праве», — сказал он.

Гаджиев напомнил, что Баку неоднократно заявлял об отсутствии препятствий для подписания мирного договора с Ереваном, если армянские власти проявят добрую волю. Он призвал Армению продвигать двусторонние переговоры, а не пытаться вмешать третьи стороны в ситуацию на Южном Кавказе.

Ранее Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания новой войны в регионе. Глава государства также заявил, что Париж использует свое положение в Совете Безопасности ООН для геополитических интриг, а западные организации — для давления на другие страны.

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      Кристина Есикова
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