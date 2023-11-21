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09:20, 21 ноября 2023Из жизни

Назван самый сексуальный в мире мужчина с лысиной

Metro: принц Уильям признали самой сексуальной лысой знаменитостью
Принц Уильям

Принц Уильям. Фото: Tim Rooke / Reuters

Первое место в рейтинге самых сексуальных в мире мужчин с лысиной занял британский принц Уильям. Об этом сообщает издание Metro.

В основу рейтинга, составленного маркетинговой фирмой Reboot, легла частота поисковых запросов, в которых имена лысых знаменитостей сопровождаются словами «обнаженный» или «без рубашки». Кроме того, на количество очков влияли такие характеристики, как рост, внешность, голос, состояние и блеск лысины. Предпочтение отдавалось мужчинам с чертами лица, соответствующими золотому сечению, и тембром голоса, близким к 96 герцам.

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Принц Уильям вытеснил с первого места прошлогоднего лидера — актера Вина Дизеля. Кроме них, сексуальными лысыми мужчинами признали актеров Джейсона Стетема и Сэмьюэла Джексона, баскетболиста Майкла Джордана, миллиардера Джеффа Безоса, а также актеров Дуэйна Джонсона и Шемара Мура. Десятку замыкают баскетболист Шакил О’Нил и актер Терри Крюс.

Ранее сообщалось, что большинство британцев считают самым сексуальным рыжим мужчиной из ныне живущих принца Гарри — младшего брата принца Уильяма. Второе место занял актер Юэн Макгрегор.

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      Олег Парамонов
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