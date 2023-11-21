Священнослужительница хотела провести мастер-класс по садизму для студентов

New York Post: в Родесском колледже в США хотели провести мастер-класс по БДСМ

В США священнослужительница из Родесского колледжа при Пресвитерианской церкви хотела провести для студентов мастер-класс по БДСМ. Об этом сообщает издание New York Post.

Капеллан колледжа Беатрис Вайль разослала приглашения на мастер-класс, в котором будет участвовать доминатрикс. На занятии студентам обещали рассказать, что такое бондаж, доминирование, подчинение, садизм и мазохизм и как практиковать их безопасно и с обоюдного согласия.

Спустя несколько часов вмешалось руководство колледжа и объявило, что мастер-класс отменен. Как утверждается, капеллан поспешила объявить о мероприятии до того, как его проведение было одобрено.

Новость о мастер-классе, опубликованная телестанцией Fox13, вызвала возмущение у консервативно настроенной публики. В соцсети пост Fox13 был прокомментирован более 400 раз. Студенты Родесского колледжа отреагировали на приглашение спокойнее. Ранее Вайль уже проводила семинар о сексе, и он, по ее словам, «отлично прошел».

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.