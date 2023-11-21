Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:10, 21 ноября 2023Из жизни

Священнослужительница хотела провести мастер-класс по садизму для студентов

New York Post: в Родесском колледже в США хотели провести мастер-класс по БДСМ

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

В США священнослужительница из Родесского колледжа при Пресвитерианской церкви хотела провести для студентов мастер-класс по БДСМ. Об этом сообщает издание New York Post.

Капеллан колледжа Беатрис Вайль разослала приглашения на мастер-класс, в котором будет участвовать доминатрикс. На занятии студентам обещали рассказать, что такое бондаж, доминирование, подчинение, садизм и мазохизм и как практиковать их безопасно и с обоюдного согласия.

Спустя несколько часов вмешалось руководство колледжа и объявило, что мастер-класс отменен. Как утверждается, капеллан поспешила объявить о мероприятии до того, как его проведение было одобрено.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Новость о мастер-классе, опубликованная телестанцией Fox13, вызвала возмущение у консервативно настроенной публики. В соцсети пост Fox13 был прокомментирован более 400 раз. Студенты Родесского колледжа отреагировали на приглашение спокойнее. Ранее Вайль уже проводила семинар о сексе, и он, по ее словам, «отлично прошел».

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «На поле боя тяжело? Да. Но дружить с Россией? Нет» Зеленский вновь отверг идею мирных переговоров с Москвой

      Российские автопроизводители попросили у властей новой поддержки

      В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем

      Российская теннисистка показала фото в откровенном боди

      Россиянин попробовал суп из собаки в Северной Корее и поделился впечатлениями

      Россиянам предложили давать пять дней дополнительного отпуска в одном случае

      Названы сроки перехода на упрощенные вычеты за за спорт, лечение и обучение

      В ДНР рассказали об «ослепших» из-за погоды дронах в зоне спецоперации

      В ХАМАС рассказали о предстоящей сделке по заложникам

      Названы причины страданий порноактеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости