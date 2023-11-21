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20:55, 21 ноября 2023Силовые структуры

Бизнесмены разрекламировали ЖК и нанесли россиянам ущерб на два миллиарда рублей

В Перми осудят 2 бизнесменов, которые нанесли дольщикам ущерб в 1,8 млрд рублей

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бизнесмены проходят обвиняемыми по статье 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с ноября 2014 по декабрь 2018 года злоумышленники вели активную рекламную кампанию строительства многоквартирных жилых домов, благодаря чему привлекли деньги жителей города. Однако внесенные пайщиками и дольщиками суммы и векселя обвиняемые использовали на свои цели. В результате застройщики не смогли достроить дома и сдать их в эксплуатацию.

От действий предпринимателей пострадали 636 россиян и их семьи. Причиненный им ущерб оценивается более чем в 1,8 миллиарда рублей.

Ранее во Владивостоке суд приговорил бывшего кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко к шести с половиной годам колонии общего режима за обман дольщиков.

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      Варвара Митина
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