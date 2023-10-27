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15:49, 27 октября 2023Силовые структуры

Бывшего кандидата на пост главы российского региона приговорили к колонии

Во Владивостоке суд приговорил экс-кандидата на пост главы Приморья Ищенко
Андрей Ищенко

Андрей Ищенко. Кадр: Радио Свобода / YouTube

Во Владивостоке суд приговорил бывшего кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко к шести с половиной годам колонии общего режима за обман дольщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ищенко также должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в продаже дольщикам нежилых помещений под видом жилых, находясь на посту генерального директора строительной компании «Аврора-Строй».

Ранее прокурор просил приговорить мужчину по этому делу к 7,5 года колонии. Ищенко уже был осужден на шесть лет по первому делу — за хищение 387 миллионов рублей при долевом строительстве жилого дома во Владивостоке, который так и не был построен. Сейчас к его сроку добавили еще полгода.

Ищенко был арестован по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве в апреле 2022 года. В сентябре 2018 года он, будучи региональным депутатом, выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Приморского края.

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