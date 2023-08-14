Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:21, 14 августа 2023Силовые структуры

Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили на шесть лет

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко осудили на 6 лет за обман дольщиков

Фото: Unsplash

Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков. Об этом передает РИА Новости.

Местом отбывания наказания экс-губернатору Приморья назначили колонию общего режима. Суд частично удовлетворил 22 гражданских иска о компенсации морального вреда потерпевшим, каждому из которых Ищенко придется выплатить по 100 тысяч рублей.

Защитник Ищенко Максим Чихунов подчеркнул, что тот еще не знает, будет ли обжаловать приговор. Он назвал решение суда ожидаемым. При этом Чихуанов допустил, что Ищенко не будет обжаловать приговор.

Ищенко арестован по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве в апреле 2022 года. Оглашение приговора состоялось 14 августа. Ранее прокуратура запросила для него семь лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский признал причастность Киева к попытке атаковать Крымский мост. Какие цели ставят перед собой ВСУ?

    Опровергнуто исчезновение индейской культуры из-за кометы

    Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили на шесть лет

    Бритни Спирс станцевала на камеру в трусах

    Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ

    На авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

    Составлен топ полезных в августе овощей и фруктов

    Мятежники в Нигере предъявят Базуму обвинения в госизмене

    В Одессе после сигнала воздушной тревоги раздались взрывы

    Европейскую страну обвинили в желании разделить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости