Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили на шесть лет

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко осудили на 6 лет за обман дольщиков

Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии общего режима по делу об обмане дольщиков. Об этом передает РИА Новости.

Местом отбывания наказания экс-губернатору Приморья назначили колонию общего режима. Суд частично удовлетворил 22 гражданских иска о компенсации морального вреда потерпевшим, каждому из которых Ищенко придется выплатить по 100 тысяч рублей.

Защитник Ищенко Максим Чихунов подчеркнул, что тот еще не знает, будет ли обжаловать приговор. Он назвал решение суда ожидаемым. При этом Чихуанов допустил, что Ищенко не будет обжаловать приговор.

Ищенко арестован по обвинению в мошенничестве при долевом строительстве в апреле 2022 года. Оглашение приговора состоялось 14 августа. Ранее прокуратура запросила для него семь лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.