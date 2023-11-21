Российский полковник предрек ВСУ нескончаемые проблемы с вооружением

Полковник Матвийчук предрек Украине нескончаемые проблемы с вооружением

Поддержка Украины западными странами, США, в том объеме, что был весной и летом, никогда не восстановится, поскольку страны полностью исчерпали свои возможности. Недостаток оружия и боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) будет нарастать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Украине не хватает всего. Не хватает снарядов, не хватает людей. Больше всего проблем с воздушным прикрытием: нет поддержки авиации, которая могла бы выполнять изоляцию района, поля боя. Кроме того, сокращение поставок боеприпасов существенно снизило огневую поддержку войск», — сказал Матвийчук.

Он добавил, что ни США, ни другие страны Запада не смогут восстановить поставки в тех объемах, что были весной и летом ввиду исчерпания ресурсов.

«Поставки могут быть, но уже не такие большие. Раньше финансовые вливания были миллиардными, теперь они миллионные. Это несоизмеримо. Недостаток оружия и боеприпасов у ВСУ будет нарастать», — уверен полковник.

Ранее сообщалось, что у Украины начались большие проблемы, так как армия республики может потерять позиции на фоне сокращения поставок оружия из США.