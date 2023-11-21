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14:56, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Бородина раскрыла отношение к Собчак

Ведущая Ксения Бородина заявила, что они с Ксенией Собчак общаются как сестры

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала, что они общаются с ее бывшей коллегой по реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Собчак как старшая и младшая сестра. Отношение к бывшей коллеге по проекту «Дом-2» она раскрыла в разговоре с изданием KP.RU.

«Мы, как старшая и младшая сестра на протяжении уже более 20 лет. Есть моменты, когда мы любим друг друга, когда не любим друг друга. Есть какие-то вопросы друг к другу», — заявила Бородина. Ведущая добавила, что они с Собчак не перестают быть друг другу родными людьми.

При этом она отметила, что они с бывшей коллегой по проекту давно не виделись вживую.

Ранее в октябре Бородина рассказала о причинах конфликтов с Собчак. Ведущая в шутку назвала ее своим «незакрытым гештальтом» и объяснила, что, несмотря на перепалки, которые переодически между ними возникают, она относится к бывшей коллеге с любовью.

До этого Бородина, говоря об отношениях с Собчак, заявила, что за проведенные вместе года они не могли не сблизиться, несмотря на разные взгляды на жизнь. При этом она добавила, что считает ведущую родным человеком.

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      Мария Большакова
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