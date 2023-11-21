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09:22, 21 ноября 2023Силовые структуры

Работник российского автосервиса сбыл на запчасти сданный в ремонт Mercedes

Работник автосервиса из Брянска продал сданный в ремонт Mercedes на запчасти

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Брянские полицейские раскрыли кражу автомобиля Mercedes и задержали работника автосервиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

40-летний хозяин машины несколько месяцев назад сдал ее в ремонт, а когда приехал за ней, то ее в автосервисе не оказалось.

Оперативники выяснили, что работник автомастерской на эвакуаторе увез машину из Брянска в Москву и сбыл ее столичному автосалону за 700 тысяч рублей. Там автомобиль был разобран и продан на запчасти.

Задержанный по подозрению в краже машины ранее был судим.

1 ноября сообщалось, что полицейские в Подольске задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении товаров на пять миллионов рублей с одного из складов крупного российского маркетплейса. Они складывали похищенное в гофрированные трубы и загружали в автомобиль, выезжающий с территории склада в Коледино. По пути они перегружали имущество в свою машину, а затем продавали.

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      Любовь Ширижик
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