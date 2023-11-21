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11:53, 21 ноября 2023Мир

Британия отказалась пересматривать статус Фолклендов из-за слов Милея

DE: Британия не планирует пересматривать статус Фолклендов из-за слов Милея

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Британия не планирует пересматривать статус Фолклендских островов, несмотря на слова нового президента Аргентины Хавьера Милея о намерении вернуть территории. Об этом сообщает Daily Express (DE).

«Это давно решенный вопрос, возвращаться к нему не планируется. Положение Фолклендских островов было определено уже давно, оно не будет изменено», — приводятся слова представителя премьер-министра Великобритании в публикации.

Как отмечает издание, Милей заявлял, что планирует рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолкленды. Он основывается на подобной передаче Гонконга Китаю в 1997 году.

Ранее на президентских выборах в Аргентине победу одержал противник вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией Милей. Он пообещал, что будет работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее.

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      Дарья Балацкая
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