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09:05, 21 ноября 2023Силовые структуры

Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии «Снежинка»

Маньяка Чуплинского этапировали в Новосибирск для расследования новых дел

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Маньяка-расчленителя Евгения Чуплинского — пенсионера МВД, известного по прозвищу Чупа-Чупс, увезли из колонии особого режима «Снежинка», где он отбывает пожизненное лишение свободы, и этапировали в СИЗО Новосибирска. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источники.

Осужденного привезли для участия в следственных действиях по новым уголовным делам.

В 2018 году Чуплинский получил пожизненный срок за расправу над шестью женщинами в период с 1997 по 2004 год. Еще по 13 он был оправдан в связи с истечением срока давности. Сам он признавался в 29 преступлениях, причем 12 из его жертв числились пропавшими без вести.

Кличка Чупа-Чупс закрепилась за ним во время службы в погранвойсках КГБ СССР. Его так прозвали из-за фамилии, приторно-сладкого характера и привычки заискивать перед начальством. Этим же прозвищем его называли в период службы в милиции.

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      Любовь Ширижик
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