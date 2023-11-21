Осужденного на пожизненный срок маньяка Чупа-Чупса увезли из колонии «Снежинка»

Маньяка Чуплинского этапировали в Новосибирск для расследования новых дел

Маньяка-расчленителя Евгения Чуплинского — пенсионера МВД, известного по прозвищу Чупа-Чупс, увезли из колонии особого режима «Снежинка», где он отбывает пожизненное лишение свободы, и этапировали в СИЗО Новосибирска. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источники.

Осужденного привезли для участия в следственных действиях по новым уголовным делам.

В 2018 году Чуплинский получил пожизненный срок за расправу над шестью женщинами в период с 1997 по 2004 год. Еще по 13 он был оправдан в связи с истечением срока давности. Сам он признавался в 29 преступлениях, причем 12 из его жертв числились пропавшими без вести.

Кличка Чупа-Чупс закрепилась за ним во время службы в погранвойсках КГБ СССР. Его так прозвали из-за фамилии, приторно-сладкого характера и привычки заискивать перед начальством. Этим же прозвищем его называли в период службы в милиции.