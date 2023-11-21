Врач назвал неприятное последствие частого секса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неприятное последствие частого секса. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что активная половая жизнь может вызывать цистит. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что частый секс провоцирует возникновения цистита, и добавил, что многие люди не верят в это утверждение. «Они хотят желаемое выдать за действительное, причем каждый из них знает, что это правда», — пояснил доктор.

Мясников также отметил, что врачи рекомендуют после каждого полового акта обильно мочиться, чтобы избежать попадания в организм бактерий. «В руководствах международных пишут, что после секса ты должен пойти и хорошо, обильно пописать», — заключил он.

Ранее Мясников прокомментировал утверждение о том, что секс полезен для здоровья. Доктор согласился с этим, однако подчеркнул, что к процессу важно относиться серьезно.