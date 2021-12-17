Доктор Мясников высказался о пользе секса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» прокомментировал утверждение о том, что секс полезен для здоровья. Доктор согласился с этим, однако подчеркнул, что к процессу важно относиться серьезно. Выпуск доступен на YouTube.

Мясников напомнил, что в истории были зафиксированы случаи, когда мужчины умирали во время полового акта. Врач объяснил это тем, что секс является для организма достаточно большой физической нагрузкой. «Поэтому к этому всегда надо относиться разумно, и особенно, если ты на нитратах, аккуратнее надо быть с таблетками, стимуляторами», — предостерег медик.

При этом телеведущий согласился с тем, что секс полезен для здоровья. «Но нужно же соображать, что делаешь. Хотя кто соображает-то в этом деле?» — сказал Мясников.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала условие для «оптимального оргазма». Доктор рассказала, что китайские ученые обследовали 1260 женщин и нашли прямую связь между ношением каблуков и силой женского оргазма. Оказалось, что во время ношения каблуков у девушек тренируются мышцы тазового дна, сокращение которых всегда сопровождает оргазм.