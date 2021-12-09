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Малышева назвала условие для «оптимального оргазма»

Врач Малышева: во время ношения каблуков у девушек тренируются мышцы тазового дна

Кадр: Жить Здорово! / Youtube

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на YouTube, назвала условие для «оптимального оргазма». Доктор рассказала, что китайские ученые обследовали 1260 женщин и нашли прямую связь между ношением каблуков и силой женского оргазма.

«Сокращение мышц тазового дна всегда сопровождает оргазм. Чем мышцы сильнее, тем сильнее оргазм», — объяснил ее соведущий доктор Дмитрий Шубин

Их коллега кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман объяснил, что во время ношения каблуков у девушек тренируются мышцы тазового дна. «Так мышцы тазового дна напрягаются. А если вы проводите восемь дней стоя на каблуках, представляете, какая это будет сила ночью», — отметил врач.

В то же время специалисты подчеркнули, что для «оптимального оргазма», нужно носить туфли с каблуком высотой от трех до пяти сантиметров. При этом площадь каблука должна составлять три квадратных сантиметра.

Ранее Малышева рассказала, что коронавирус оказывает негативное влияние на мужское репродуктивное здоровье. Специалист заявила, что для улучшения потенции и восстановления мужских половых клеток следует есть устрицы, печень трески и капусту бок-чой.

Дарья Кучерявых
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