Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 21 ноября 2023Мир

Экс-премьер Израиля заявил о постройке туннелей под сектором Газа израильтянами

Экс-премьер Израиля Барак: туннели под больницей «Аш-Шифа» построили израильтяне

Фото: Corinna Kern / Reuters

Туннели под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа были построены израильскими рабочими несколько десятилетий назад. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью телеканалу CNN.

«Десятилетия назад мы управляли этим местом. Мы помогли им построить эти бункеры, чтобы обеспечить больше места для работы больницы в пределах очень ограниченного размера этого комплекса», — сказал он.

Ранее Барак предупредил, что у Израиля осталось всего несколько недель для уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку симпатии к еврейскому государству, особенно в США, уменьшаются из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Путин встретился с президентом Таджикистана

      Lockheed Martin показала концепт истребителя шестого поколения

      Шойгу рассказал о поставках БПЛА в Вооруженные силы России

      В России снизится число плательщиков одного налога

      В России подали в суд на крупный американский банк

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости