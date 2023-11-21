Экс-премьер Израиля заявил о постройке туннелей под сектором Газа израильтянами

Экс-премьер Израиля Барак: туннели под больницей «Аш-Шифа» построили израильтяне

Туннели под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа были построены израильскими рабочими несколько десятилетий назад. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью телеканалу CNN.

«Десятилетия назад мы управляли этим местом. Мы помогли им построить эти бункеры, чтобы обеспечить больше места для работы больницы в пределах очень ограниченного размера этого комплекса», — сказал он.

Ранее Барак предупредил, что у Израиля осталось всего несколько недель для уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку симпатии к еврейскому государству, особенно в США, уменьшаются из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе.