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08:50, 7 ноября 2023Мир

В Израиле предупредили об ограниченном времени для уничтожения ХАМАС

Экс-премьер Барак: у Израиля осталось несколько недель на уничтожение ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Al-Masr / Reuters

У Израиля осталось всего несколько недель для уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку симпатии к еврейскому государству, особенно в США, уменьшаются из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе. Об ограниченном времени предупредил бывший премьер-министр Израиля и командующий ЦАХАЛ Эхуд Барак, сообщает Politico.

Экс-лидер страны заметил, что в последние дни риторика американских чиновников сменилась на призывы к гуманитарной паузе в боевых действиях в Газе. «Вы видите, что окно закрывается. Понятно, что мы движемся к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю, что делать. Но мы не можем их игнорировать. Нам придется прийти к соглашению с американскими требованиями в течение следующих двух-трех недель, возможно, меньше», — заявил он.

Барак добавил, что поддержка Запада ослабевает из-за числа потерь среди мирного населения Газы и опасений развития из-за наступления ЦАХАЛ более масштабной войны в ближневосточном регионе. «Прислушайтесь к тону общественности — и за дверью он немного более откровенен. Мы теряем общественное мнение в Европе, и через неделю или две мы начнем терять правительства в Европе. А еще через неделю трения с американцами выйдут на поверхность», — констатировал политик.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. По его словам, продолжение атак является единственным эффективным рычагом давления на ХАМАС.

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      Дарья Балацкая
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