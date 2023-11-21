Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:39, 21 ноября 2023Мир

Раскрыта причина отказа Зеленского от переговоров с Россией

Экс-помощник генсека ООН Шуленбург: страны НАТО запретили Зеленскому мир с РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург, профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куятв заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вынужденно отказался от переговоров с Россией. Об этом они написали в статье для Brave New Europe.

Экс-помощник генсека ООН подчеркнул, что уже через месяц после начала спецоперации Россия и Украина пришли к общим контурам урегулирования конфликта. Так, Киев обещал отказаться от вступления в НАТО и не размещать на своей территории иностранные военных базы взамен на признание территориальной целостности.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

«Нет никаких сомнений в том, что эти мирные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны США и Великобритании. Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США», — отмечается в публикации.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трое погибли, десятки в больнице в тяжелом состоянии. Жители Астрахани массово отравились метадоном

      В Минобороны рассказали об отражении атаки беспилотника в Курской области

      Раскрыта причина отказа Зеленского от переговоров с Россией

      Белый дом ответил на вопрос об отказе от технологий SpaceX после заявлений Маска

      48-летняя Ева Лонгория снялась для обложки журнала в оголяющем тело платье

      Захарова ответила на статью Байдена о несущих прогресс конфликтах

      Раскрыт размер доходов столичных таксистов

      Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

      В США умер угнавший советский истребитель в Японию летчик Беленко

      «Калашников» досрочно поставил Минобороны ракеты «Вихрь-1»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости