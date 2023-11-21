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15:17, 21 ноября 2023Силовые структуры

Француз попытался пробраться в Россию из Эстонии на лодке

ФСБ: гражданин Франции попытался пробраться в Россию из Эстонии на лодке

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, пытавшегося на лодке пробраться в Россию из Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, иностранец пересек границу на лодке через реку Нарву. Он уже признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). Фигуранта отправили в СИЗО на месяц. Отмечается, что эстонскую сторону также проинформировали об инциденте.

Ранее стало известно, что перед Калининградским областным судом предстанет 37-летний местный житель, который попытался незаконно вывезти из Литвы дочь.

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      Екатерина Кашурникова
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