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09:34, 21 ноября 2023Экономика

Газовый конкурент России стал лидером по поставкам сжиженного топлива в ЕС

S&P: доля США в структуре поставок сжиженного природного газа в ЕС достигла 52%
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Issei Kato / Reuters

Соединенные Штаты значительно опередили Россию по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. С начала ноября 2023 года доля США на рынке составила 52 процента, в то время как РФ — лишь около 13 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Commodity Insights.

На третьем месте по объемам поставок СПГ в Европу оказался Алжир. На его долю с начала ноября пришлось порядка 11 процентов от общего объема. В целом Евросоюзу (ЕС) и Великобритании удалось с начала ноября нарастить импорт СПГ на 76 процентов в сравнении с октябрьским показателем — до 7,39 миллиона тонн. Больше всего грузов уходило во Францию (1,66 миллиона тонн), Испанию (1,04 миллиона), Великобританию (970 тысяч) и Нидерланды (890 тысяч).

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Аналитики связывают резкий прирост поставок СПГ в Европу с рядом факторов. Среди ключевых причин они назвали похолодание в регионе и завершение подготовки к старту отопительного сезона. Европе по-прежнему удается выигрывать конкуренцию за поставки СПГ у азиатских стран. Во многом это обусловлено обмелением Панамского канала, из-за чего США приходится сдерживать поставки собственного сжиженного топлива в Азию.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на данные аналитиков Евростата сообщила, что в 2023 году страны ЕС закупили российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 6,1 миллиарда евро (более 6,6 миллиарда долларов). На европейские государства пришлось больше половины экспортируемого Россией СПГ, а Испания и Франция вошли в тройку крупнейших покупателей углеводородов из РФ после Китая.

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      Анатолий Акулов
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