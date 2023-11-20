Страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ

Telegraph: страны ЕС закупили СПГ у России на сумму более $6,6 млрд в 2023 году

Страны Евросоюза закупили российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 6,1 миллиарда евро (более 6,6 миллиарда долларов) в 2023 году. На государства ЕС пришлось больше половины экспортируемого Россией СПГ, а Испания и Франция вошли в тройку крупнейших покупателей углеводородов из РФ после Китая, передает газета Telegraph со ссылкой на информацию Евростата.

«Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло», — отмечается в статье.

Согласно статистике, сумма закупок российского СПГ Испанией за первые девять месяцев текущего года составила 1,8 миллиарда евро (1,95 миллиарда долларов), Францией — 1,5 миллиарда евро (1,63 миллиарда долларов), Бельгией — 1,36 миллиарда евро (1,48 миллиарда долларов).