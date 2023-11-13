Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:25, 13 ноября 2023Экономика

В Германии заявили о вреде американского газа

Welt: американский сжиженный газ оказался на 274 процента вреднее угля

Фото: Mark Felix / Bloomberg / Getty Images

В Германии заявили, что использование сжиженного природного газа (СПГ) оказалось вреднее для климата, чем сжигание угля. Об этом со ссылкой на ученых Корнелльского университета сообщает газета Die Welt.

Согласно исследованию, получение энергии из американского СПГ создает больше парниковых газов, чем использование угля. По словам одного из авторов исследования, Роберта У. Ховарта, вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива через Мировой океан, порождает обширные утечки метана, особенно агрессивного газа.

Даже при выборе самых экологичных судов и кратчайших маршрутов доставки у использования СПГ на 24 процента выше выбросов парниковых газов. В худшем случае СПГ порождает на 274 процента больше выбросов, нежели сжигание каменного угля.

Материалы по теме:
Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
Российские компании резко увеличили объемы экспорта.Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
26 июня 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении США «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Пайатт добавил, что работа, которую ведет координатор санкций американского внешнеполитического ведомства во взаимодействии с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC), заключается в «закручивании гаек».

Специалист по санкциям юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта предупредил, что принятые Вашингтоном меры грозят западным покупателям закрытием доступа к газу, производимому «Арктик СПГ-2», что в свою очередь приведет к перебоям на энергетических рынках. Опрошенные Financial Times эксперты, прогнозируют сужение энергорынка и сохранение напряженности длительное время.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости