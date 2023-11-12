Предсказаны негативные последствия санкций США против российского проекта

FT: санкции США против проекта РФ «Арктик СПГ 2» грозят сбоями на энергорынке

Санкции, введенные США против российского проекта «Арктик СПГ 2», могут иметь негативные последствия для мирового энергорынка. Об этом пишет Financial Times.

Американское правительство стремилось помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Специалист по санкциям юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта предсказывает, что принятые Вашингтоном меры грозят западным покупателям закрытием доступа к газу, производимому «Арктик СПГ-2», что в свою очередь приведет к перебоям на энергетических рынках.

До последнего времени США избегали такого шага, чтобы не подвергать дополнительному давлению европейские страны, пережившие энергетический кризис из-за остановки поставок по российским газопроводам в 2022 году.

Эксперты, опрошенные газетой, прогнозируют сужение энергорынка и сохранение напряженности длительное время — если только западные инвесторы не получат у американских властей разрешение на временное исключение из новых санкций по примеру Японии, принявшей такое решение для импорта российской нефти в рамках проекта «Сахалин 2».

9 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что международному сообществу следует обратить внимание на намерение США уничтожить российский проект «Арктик СПГ 2». Это заявление прозвучало в ответ на слова помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, который заявил, что Вашингтон хочет задушить и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2».