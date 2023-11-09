В Кремле заявили о посягательстве США на важный российский проект

Песков призвал обратить внимание на посягательства США на «Арктик СПГ — 2»

Международному сообществу следует обратить внимание на намерение США уничтожить российский завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит ТАСС.

Комментируя планы Вашингтона, он напомнил о диверсии на газопроводах «Северный поток». «Расценивать нужно через призму, наверное, слов президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северный поток", "Северный поток — 2". Через какое-то время "Северные потоки" были взорваны», — отметил Песков. Он подчеркнул, что желание американской стороны уничтожить российский завод является посягательством на важный энергопроект.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон хочет «задушить» и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2». Он сообщил, что на прошлой неделе были введены новые санкции против проекта.