В Кремле заявили о посягательстве США на важный российский проект
Международному сообществу следует обратить внимание на намерение США уничтожить российский завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит ТАСС.
Комментируя планы Вашингтона, он напомнил о диверсии на газопроводах «Северный поток». «Расценивать нужно через призму, наверное, слов президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат "Северный поток", "Северный поток — 2". Через какое-то время "Северные потоки" были взорваны», — отметил Песков. Он подчеркнул, что желание американской стороны уничтожить российский завод является посягательством на важный энергопроект.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон хочет «задушить» и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2». Он сообщил, что на прошлой неделе были введены новые санкции против проекта.